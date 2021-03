Пентагон метко потроллил Кремль из-за масштабных кибератак

Министерство обороны США создало мем о российских хакерах, которые терроризировали ведомства и компании Штатов кибератаками.

Его разрабатывали более 22 дней, пишет Vice.

Одно из подразделений Киберкомандования армии США опубликовало в Twitter изображение медведя в советской форме. Животное выпускает из лап хэллоуинскую тыкву, оттуда вылетает вредоносное программное обеспечение в виде сладостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль совершил масштабную кибератаку с выкупом - испанская разведка

По словам представителей Пентагона, стереотипный медведь в советской форме - это способ троллинга российских хакеров, которые больше всего ненавидят, когда их считают неудачниками.

"Россия ненавидит, когда ее считают милой или приятной, поэтому мы хотим вывести их из себя. Мы не хотим чего-то такого, что они бы смогли поместить на свои футболки. Мы хотим чего-то, что заставит их босса сойти с ума, когда он увидит это в PowerPoint", - отметил один из чиновников.

An implant dropper dubbed #ComRATv4 recently attributed by @CISAgov and @FBI to Russian sponsored APT, Turla. It was likely used to target ministries of foreign affairs and national parliament.

@CNMF_CyberAlert continues to disclose #malware samples on: https://t.co/fSgk1xpG8t pic.twitter.com/c2jmozTAyB