Пенсионная реформа в России: сообщили окончательное решение Путина

В России утвердили закон о повышении пенсионного возраста. Фото: Haaretz

Несмотря на бешеную волну протестов, президент России Владимир Путин все же подписал закон о повышении пенсионного возраста.

Пенсионную реформу утвердили даже несмотря на то, что эту инициативу, согласно соцопросам, не поддерживает большинство россиян, передает Медуза.

Как отмечается, соответствующий закон Совет Федерации одобрил 3 октября. Законопроект предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет - до 60 для женщин и 65 для мужчин.

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Ранее, в Симферополе провели митинг против российской пенсионной реформы. Впервые на подобных мероприятиях люди открыто раскритиковали президента России Владимира Путина.