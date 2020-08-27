Пенс может стать вице-президентом в случае победы Трампа

Пенс согласился вновь стать вице-президентом в случае победы Трампа. Фото: Forbes

Вице-президент США Майкл Пенс официально согласился занять должность, если на предстоящих президентских выборах победу одержит действующий глава государства Дональд Трамп.

Об этом Пенс заявил в среду вечером в Форте Макгенри в Балтиморе вблизи столицы США в рамках съезда республиканцев, - пишет CNN.

"Благодарю за доверие, оказанное мне президентом Трампом и за поддержку нашей Республиканской партии. По милости Всевышнего я смиренно принимаю ваше решение выдвинуть мою кандидатуру баллотироваться в вице-президенты США, и служить на этом посту", - высказался Пенс.

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Выборы президента США назначены на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джозеф Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию. По данным социологического опроса службы SSRS по заказу телеканала CNN, за Трампа готовы отдать свои голоса 46% опрошенных, за Байдена - 50% респондентов.