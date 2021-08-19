Пекин запустил на орбиту новую группу спутников: впечатляющее видео

Это 384-й полет для ракет серии Chang Zheng. Фото: russian.news.cn

Утром 19 августа Китай вывел на орбиту Земли группу спутников Tianhui II-02.

Космические аппараты запустили в 06:32 по пекинскому времени (01:32 по Киеву) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, пишет "Синьхуа".

"Группу запустили с помощью ракеты-носителя Chang Zheng-4B. Спутники успешно вышли на заданную орбиту", - говорится в сообщении.

Это уже 384-й полет для многоразовых ракет серии Chang Zheng.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безос будет судиться с NASA из-за Маска

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выдали лицензию на полеты на орбиту

В июне Китай успешно запустил в космос трех космонавтов. Космический корабль доставляет экипаж к основному модулю будущей космической станции "Тяньгун", которую строят на низкой околоземной орбите. В конце декабря прошлого года в Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя Chang Zheng-8, который организовало Национальное космическое управление КНР. Устройство вывело на орбиту четыре космических аппарата. Стартовала ракета с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Она вывела на орбиту секретный спутник XJY-7, микроспутник ET-SMART-RSS - ETHSAT-6U, созданный для Эфиопии, аппарат дистанционного зондирования Земли и спутник связи.