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четверг, 26 декабря 2019 09:50

Педофил из России вербовал наемников на Донбасс

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Педофил из России вербовал наемников на Донбасс
Толстошеину грозит 20 лет тюрьмы. Фото: novynarnia.com

Задержанный в Москве 47-летний Игорь Толстошеин, который трое суток насиловал 12-летнюю девочку, вербовал наемников для участия в войне на Донбассе.

"Вербовал граждан России из числа страйкболистов для участия в войне на Донбассе, в прошлом участвовал в составе аналитической группы ГРУ ВС РФ на территории Анголы", - говорится на сайте "Миротворец".

Ранее Толстошеин работал в Московском институте коммунального хозяйства, Российском промышленно-инвестиционном фонде и "Институте управления государственной собственностью".

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Пострадавшая Ольга, которую нашли на съемной квартире, подтвердила, что над ней издевался Толстошеин. Он известен как организатор военных молодежных игр по всей России. Коллеги часто одобрительно отзывались о мужчине. Известно, что Оля была не единственной, с кем Толстошеин переписывался и вероятно занимался сексом. В его телефоне нашли данные о 9-летнюю девочку из Беларуси, в которой Толстошеин ездил в Гродно. Кроме того, у мужчины есть жена и двое детей. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы.

Разведка Молдовы заявила, что 5 российских дипломатов были шпионами и вербовали боевых действий на Донбассе. Их выдворили из страны в прошлом месяце.

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26
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