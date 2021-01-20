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среда, 20 января 2021 15:45

Педагог в Белом доме: 5 фактов о будущей первой леди США Джилл Байден
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Жена 46-го президента Джо Байдена Джилл станет необычной первой леди.
Фото: Reuters
Жена 46-го президента Джо Байдена Джилл станет необычной первой леди.
Жена 46-го президента Джо Байдена Джилл станет необычной первой леди.

Жена новоизбранного президента США Джо Байдена Джилл сегодня, 20 января, официально станет новой первой леди страны.

Издание BBC узнало 5 фактов из жизни леди Байден.

1. Для обоих Байденов это 2-й брак.

В декабре 1972 года 1-я жена Байдена с 3 детьми попала в ДТП. В их автомобиль врезался тягач. Жена Нелия и 12-месячная дочь Наоми умерли. Сыновья Бо и Хантер получили тяжелые травмы.
Через 3 года Джо познакомился с Джилл на свидании "вслепую". Он делал ей предложение несколько раз. Джилл согласилась стать его женой на 5-ое предложение.
1-й брак Джилл с футболистом Биллом Стивенсоном продержался 4 года. Пара разошлась.

2. Джилл Байден активно участвует в предвыборных кампаниях мужа.

Будущая первая леди участвовала в 3 предвыборных кампаниях - 1988-го, 2008-го и 2020 года. Она организовывала митинги, демонстрации. На одной из акций Джилл защитила мужа от недовольных активистов.

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3. По профессии первая леди педагог.

Леди Байден преподавала в колледже английский язык и историю. Параллельно с работой она воспитывала детей и внуков, помогала мужу с президентскими кампаниями. Она и сейчас не планирует уходить с работы педагога. На сегодняшний день ни одна первая леди не работала в ежедневном режиме.

4. Джилл любит разыгрывать близких.

Новая первая леди любит иногда разыграть родственников. Однажды она спряталась на багажной полке самолета вице-президента, чтобы подшутить над сотрудниками.

5. Леди Байден давно занимается благотворительностью.

Она в течение многих лет помогала семьям ветеранов войн. Джилл возглавляет фонд, который просвещает девушек в вопросах рака груди.

Старший сын Джозефа Байдена Бо Байден умер от рака головного мозга на 47 году жизни.

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