Пассажирский самолет загорелся и упал сразу после взлета

В штате Техас упал пассажирский самолет.
Он загорелся сразу после взлета, сообщает Fox news.
На борту самолета находился 21 человек. Два человека травмировались, погибших нет.
Самолет упал в поле в округе Уоллер к западу от Хьюстона.
Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что McDonnell Douglas MD-87 загорелся при взлете из аэропорта.
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Причину катастрофы еще не установили. Национальный совет по безопасности на транспорте проведет расследование.
Самолет направлялся в Бостон. Он зарегистрирован на инвестиционную фирму из Хьюстона.
12 октября в Калифорнии небольшой самолет упал на жилой район, в результате чего сгорели дома и грузовик. Есть жертвы и пострадавшие.
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