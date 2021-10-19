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вторник, 19 октября 2021 21:40

Пассажирский самолет загорелся и упал сразу после взлета

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Пассажирский самолет загорелся и упал сразу после взлета
В штате Техас упал самолет. Фото: Fox news

В штате Техас упал пассажирский самолет.

Он загорелся сразу после взлета, сообщает Fox news.

На борту самолета находился 21 человек. Два человека травмировались, погибших нет.

Самолет упал в поле в округе Уоллер к западу от Хьюстона.

Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что McDonnell Douglas MD-87 загорелся при взлете из аэропорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самолет упал на жилой район: есть погибшие и пострадавшие

Причину катастрофы еще не установили. Национальный совет по безопасности на транспорте проведет расследование.

Самолет направлялся в Бостон. Он зарегистрирован на инвестиционную фирму из Хьюстона.

12 октября в Калифорнии небольшой самолет упал на жилой район, в результате чего сгорели дома и грузовик. Есть жертвы и пострадавшие.

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Дата
19
октября

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