Пассажирский самолет пришлось развернуть из-за летучей мыши. Видео

Самолет компании Air India, следовавший из Дели в Нью-Йорке, пришлось развернуть после того, как салоном начала летать летучая мышь. Фото: Pixabay

Самолет компании Air India, который следовал из Дели в Нью-Йорк, пришлось развернуть после того, как по салону начала летать летучая мышь.

Об этом информирует в Твиттер Asianet Newsable.

Самолет развернули после вылета, поскольку выяснилось, что в салоне есть летучая мышь, животное начало летать по салону и пугать пассажиров.

После посадки специалисты провели в самолете полную фумигацию - заполнили салон газообразными пестицидами, которые отравляют животное. После этого уже мертвую летучую мышь вынесли из салона лайнера.

20 мая в Одесском международном аэропорту аварийно приземлился пассажирский самолет авиакомпании МАУ.