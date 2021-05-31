Пассажирский самолет пришлось развернуть из-за летучей мыши. Видео

Самолет компании Air India, который следовал из Дели в Нью-Йорк, пришлось развернуть после того, как по салону начала летать летучая мышь.
Об этом информирует в Твиттер Asianet Newsable.
Самолет развернули после вылета, поскольку выяснилось, что в салоне есть летучая мышь, животное начало летать по салону и пугать пассажиров.
После посадки специалисты провели в самолете полную фумигацию - заполнили салон газообразными пестицидами, которые отравляют животное. После этого уже мертвую летучую мышь вынесли из салона лайнера.
20 мая в Одесском международном аэропорту аварийно приземлился пассажирский самолет авиакомпании МАУ.
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