В аэропорту аварийно приземлился самолет: на борту были пассажиры

Борт выполнял пассажирский рейс по маршруту Стамбул - Борисполь, но в небе над Черным морем возникла техническая неисправность. Фото: pixabay.com

В Одесском международном аэропорту аварийно приземлился пассажирский самолет авиакомпании МАУ.

Причиной аварийной посадки стал отказ двигателя, пишет "Думская".

Борт выполнял пассажирский рейс по маршруту Стамбул - Борисполь, но в небе над Черным морем возникла техническая неисправность.

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Известно, что в 15:45 экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700, которая свидетельствует об аварии или другую нештатную ситуацию на борту.

Горсовет Одессы сообщил, что никто из пассажиров и персонала самолета не травмировался.

В среду, 19 мая, в белорусских Барановичах упал самолет. О падении рассказала жительница 16-этажки, которая увидела в окно, как самолет падает. По ее словам, четыре самолета отрабатывали полеты, один из них упал. Впоследствии Минобороны Беларуси сообщило, что на судне находились два пилота - оба погибли.