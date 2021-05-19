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среда, 19 мая 2021 13:29

В Беларуси упал военный самолет. Есть жертвы
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В Беларуси разбился самолет. Пилот погиб.
Фото: intex-press
В Беларуси разбился самолет. Пилот погиб.
В Беларуси разбился самолет. Пилот погиб.
В Беларуси разбился самолет. Пилот погиб.

В среду, 19 мая, в белорусских Барановичах упал самолет.

Об этом сообщил Intex-Press.

О падении рассказала жительница 16-этажки, которая увидела в окно, как самолет падает. По ее словам, четыре самолета отрабатывали полеты, один из них упал.

"Он крутил трюки, потом что-то случилось, он потерял высоту. Его стало штормить, пытался отлететь от города. И упал где-то возле Восточного. Вряд ли успел за город улететь", - прокомментировала она.

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Позже Минобороны Беларуси сообщило, что на судне находились два пилота - оба погибли.

"При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли.

Других жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании All Nippon Airways, который летел рейсом Париж - Токио, совершил экстренную посадку в российском Новосибирске из-за инсульта пилота.

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