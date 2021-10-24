Пассажирский самолет экстренно сел из-за дыма в салоне

Другие пассажиры и экипаж были переведены в безопасное место на аэродроме. Фото: Pixabay

Пассажирский авиалайнер компании Frontier Airlines, следовавший из Норфолка (штат Вирджиния) в Орландо (Флорида) совершил экстренную посадку в международном аэропорту Роли-Дарем из-за появления дыма в салоне.

Об этом сообщил в воскресенье информагентство АР со ссылкой на информацию аэропорта.

"Все 102 пассажира и члены экипажа были безопасно эвакуированы одновременно одного пассажира доставили в медицинское учреждение WakeMed", - говорится в сообщении.

Информация о состоянии госпитализированного пассажира не уточняется. Однако отмечается, что он был эвакуирован медицинскими специалистами, которые отреагировали на инцидент немедленно и были рядом с самолетом сразу после его экстренной посадки.

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Другие пассажиры и экипаж были переведены в безопасное место на аэродроме.

Компания Frontier Airlines со штаб-квартирой в Денвере, штат Колорадо, эксплуатирует более 100 самолетов семейства A320 и обслуживает около 120 направлений в США, Карибском бассейне, Мексике и Центральной Америке.

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