Пассажирка заставила отменить 330 рейсов в аэропорту

Женщина проникла в терминал без проверки. Фото: see.be

В аэропорту Мюнхена отменили более 330 рейсов из-за того, что в зону безопасности бесконтрольно проникла женщина.

Более 700 пассажиров ночевали в помещениях аэропорта, передает dpa.

Отменили и задержали рейсы 32000 пассажиров. Больше всего пострадали рейсы немецкой авиакомпании Lufthansa и ее партнеров.

Полиция получила сообщение о том, что в зону безопасности второго терминала попала женщина, которая не прошла контроль. Поэтому терминал закрыли.

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По данным федеральной полиции, женщину нашли и идентифицировали. Пока не сообщается, ожидает ли на нее наказание.

В аэропорту Львова сообщили об отмене рейса из Мюнхена из-за нестандартной ситуации.

Более 200 украинских отдыхающих застряли в египетском курортном городе Хургада. Они не могут вылететь во Львов с утра 28 июля.