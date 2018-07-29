Аэропорт принял пассажиров впервые за 30 лет

Аэропорт "Полтава" принял первых пассажиров после реконструкции Фото: Мастер тура

Сегодня, 29 июля, в аэропорту "Полтава" впервые после реконструкции приземлился пассажирский рейс. Пока - внутренний.

Как сообщает агентство "Новости Полтавщины", на самолете Як-40 прилетели несколько десятков иностранных туристов из Запорожья.

Командир самолета Александр Жигалов рассказал, что последний раз прилетал в Полтаву 30 лет назад и аэропорт сейчас улучшился.

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Как сообщил генеральный директор аэропорта "Полтава" Владимир Окара, прилетели туристы из ближнего и дальнего зарубежья - США, Канада, Китай, Европа. После посещения Полтавы туристы полетят в Кривой Рог и вернутся в Запорожье.

20 декабря 2017 в Украине появился новый международный аэропорт. Кабмин предоставил аэропорту "Полтава" статус международного. В марте в Полтавской ОГА избрали нового гендиректора аэропорта - Владимира Окару. С апреля начали ремонтные работы. Первый международный рейс из аэропорта "Полтава" должен был вылететь еще в мае, но из-за затягивания ремонтных работ полеты пришлось отложить.