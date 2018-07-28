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суббота, 28 июля 2018 16:01

В Украине начали продавать авиабилеты в Европу по 400 гривен

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В Украине начали продавать авиабилеты в Европу по 400 гривен
Распродажа продлится до 30 июля 2018 года

Авиакомпания Ryanair начала большую распродажу 1 млн билетов на рейсы в период с августа 2018 по январь 2019 года.

Во время акции билеты из городов Украины доступны по цене от 13 евро в одну сторону с учетом всех налогов и перевозки ручной клади весом до 10 кг, пишет avianews.

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Билеты из Киева за 13 евро в одну сторону доступны в Гданьск, от 15 евро - в Быдгощ, Братиславу, Познань, Варшаву, от 17 евро - в Лондон, Вильнюс, Вроцлава и Берлина, от 18 евро - в Краков, от 20 евро - в Скавста, от 44 евро - в Барселону.

Из Львова билеты продаются по цене от 15 евро в Варшаву и Краков, от 17 евро - в Лондон, от 20 евро - в Мемминген и Дюссельдорф Веце.

Распродажа продлится до 30 июля 2018 года включительно.

Укрзалізниця планирует ввести единый билет на поезд и самолет после старта скоростной электрички в аэропорт "Борисполь". Компания хочет запустить сквозной билет поезд-автобус.

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Дата
28
июля

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