Пассажирка самолета открыла аварийный выход вместо туалета

Пассажирка пакистанского самолета открыла аварийный выход вместо туалета. Фото - Shutterstock

Пассажирка на борту пакистанского авиалайнера в Великобритании пыталась попасть в туалет и случайно открыла дверь аварийного выхода.

Это произошло, когда уже была команда "пристегнуть ремни", которую женщина проигнорировала, пишет New York Post.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузовик врезался в пассажирский самолет

Самолет Пакистанских международных авиалиний должен был вылететь из Манчестера в Исламабад, но был задержан на 8 часов через досадный инцидент.

Авиакомпания эвакуировали из самолете всех 38 пассажиров, они полетели в Пакистане следующим рейсом.

Пассажир самолета открыл двери суда и прыгнул на посадочную полосу. Это произошло в США во время рейса из Миннеаполиса (Миннесота) до Финикса в Аризоне.