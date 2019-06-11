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вторник, 11 июня 2019 08:26

Пассажирка самолета открыла аварийный выход вместо туалета

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Пассажирка самолета открыла аварийный выход вместо туалета
Пассажирка пакистанского самолета открыла аварийный выход вместо туалета. Фото - Shutterstock

Пассажирка на борту пакистанского авиалайнера в Великобритании пыталась попасть в туалет и случайно открыла дверь аварийного выхода.

Это произошло, когда уже была команда "пристегнуть ремни", которую женщина проигнорировала, пишет New York Post.

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Самолет Пакистанских международных авиалиний должен был вылететь из Манчестера в Исламабад, но был задержан на 8 часов через досадный инцидент.

Авиакомпания эвакуировали из самолете всех 38 пассажиров, они полетели в Пакистане следующим рейсом.

Пассажир самолета открыл двери суда и прыгнул на посадочную полосу. Это произошло в США во время рейса из Миннеаполиса (Миннесота) до Финикса в Аризоне.

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Дата
11
июня

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