Пассажирка самолета открыла аварийный выход вместо туалета

Пассажирка на борту пакистанского авиалайнера в Великобритании пыталась попасть в туалет и случайно открыла дверь аварийного выхода.
Это произошло, когда уже была команда "пристегнуть ремни", которую женщина проигнорировала, пишет New York Post.
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Самолет Пакистанских международных авиалиний должен был вылететь из Манчестера в Исламабад, но был задержан на 8 часов через досадный инцидент.
Авиакомпания эвакуировали из самолете всех 38 пассажиров, они полетели в Пакистане следующим рейсом.
Пассажир самолета открыл двери суда и прыгнул на посадочную полосу. Это произошло в США во время рейса из Миннеаполиса (Миннесота) до Финикса в Аризоне.
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