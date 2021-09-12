Паспорта вакцинации не будут обязательными в Великобритании

Великобритания не будет требовать паспорта вакцинации для посещения ночных клубов и массовых мероприятий. Фото: Reuters

Великобритания не будет требовать паспорта вакцинации для посещения ночных клубов и массовых мероприятий. COVID-документы также не нужны для туристов после возвращения из некоторых стран.

Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид сообщил также, что считает нецелесообразным ПЦР тестирование, которое должны пройти туристы.

"Тест ПЦР, который требуется после возвращения в Великобританию из некоторых стран. Я хочу попытаться избавиться от него как можно скорее", – сказал Саджид Джавид.

О таких намерениях правительства Великобритании пишет и The Times. В частности, СМИ сообщают, что премьер-министр Борис Джонсон объявит на следующей неделе об отказе от предложенной схемы обязательной сертификации.

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Компании, которые уже требуют подтверждения вакцинации, смогут продолжить работы это в дальнейшем, но новая схема противоэпидемиологических мер будет вводить ношение масок и удаленную работу только в том случае, если показатели заболеваемости вырастут. СМИ также сообщают, что вероятно, в правительстве одновременно объявят и о старте вакцинации населения третьей, бустерной дозой вакцин.

Министерство здравоохранения готовит техническое решение о выдаче "зеленого" и "желтого" сертификата. "Зеленый" внутренний сертификат о полной вакцинации против Covid-19 будет действовать год, а "желтый" сертификат о получении первой дозы вакцины будет действителен до завершения иммунизации.