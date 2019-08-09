Паспорта РФ для Донбасса: ЕС разрабатывает ответ

ЕС разрабатывает рекомендации в ответ на выдачу паспортов на Донбассе. Фото: DW.

В Евросоюзе разрабатывают "единые рекомендации" по "идентификации и возможного непризнания" паспортов РФ, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР і ЛНР) Украины.

Рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве, передает DW.

Рекомендации также будут касаться вопроса выдачи виз, просьбы о которых в России или в Украине будут подавать жители Донбасса с паспортами РФ. В заявлении представителя ЕС напоминают, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого государства-члена Евросоюза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За российский паспорт жителей оккупированных территорий будут допрашивать

Литва не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных частей Донбасса. Министерство иностранных дел страны будет просить у Брюсселя, где расположена штаб-квартира ЕС, утвердить единую политику в отношении признания таких документов недействительными.