Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

Пашинян предложил "парламентским и заинтересованным силам" провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году. Фото: Скриншот

Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если таким будет решение народа.

Необходимо провести внеочередные парламентские выборы, написал он на своей странице в Facebook.

"Я готов уйти с поста премьера в результате народного решение. С должности премьера я могу пойти только по решению народа", - написал он.

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Пашинян отметил, что готов продолжить руководство Арменией "в эти непростые времена в случае возобновления доверия народа".

Он также предложил "парламентским и заинтересованным силам" провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.

В Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Люди перекрывают ряд улиц столицы, в частности, проспекты Баграмяна и Мясникяна, сквер Абовяна, перекресток проспекта Саят-Новы.