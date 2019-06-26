ПАСЕ готовится снять с России остатки санкций

Мониторинговый комитет ПАСЕ не нашел оснований предлагать ассамблеи накладывать на русских какие-либо ограничения.
Полномочия депутатов от России гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после скандального решения ПАСЕ, - пишет Европейская правда.
Профильные комитеты ПАСЕ рассмотрели вопрос о полномочиях делегации Российской Федерации. Рекомендовали подтвердить их без санкций, которые оставались разрешенными после резолюции Ассамблеи.
Регламентный комитет, который разбирался с присутствием в составе делегации РФ депутатов, которые голосовали за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан вообще отказался от доклада.
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Соединенные Штаты Америки против возвращения российской делегации в ПАСЕ.
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