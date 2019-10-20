Пасажарський самолет пробыл в небе более 19 часов без остановок

Перелет длился 19 час. 16 мин.

Австралийский авиаперевозчик Qantas совершил самый длинный перелет без остановок от Нью-Йорка до Сиднея, который длился 19 часов 16 мин.

На борту Boeing 787-9 находились 49 человек. Перелет является частью программы по изучению того, как длинные авиаперелеты без остановок влияют на самочувствие пилотов, бортработников и пассажиров, сообщает "ВВС-Україна"

В следующем месяце компания планирует протестировать беспосадочный рейс из Лондона в Сидней. Если решение компании о начале коммерческих рейсов по этим маршрутам будет положительным, полеты начнутся в 2022 - 2023 гг.

В последние годы конкуренция на рынке долгомагистральних перелетов обостряется, и ведущие авиакомпании предлагают все больше длинных рейсов.

В прошлом году Singapore Airlines открыл почти 19-часовой рейс из Сингапура в Нью-Йорк. Сейчас он остается самым длинным регулярным коммерческим авиарейсом в мире.

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