Партия президента Франции сняла кандидатку за рекламу в хиджабе

 
Ексклюзивы
1/5
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 387
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 405
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 360
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 1683
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Просмотров: 4068
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 171
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 684
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 855
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 693
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
1 Просмотров: 2025
Фото
Все фото
3
9
5
6
10
Арендовала гроб и устроила праздник: женщина организовала репетицию собственных похорон
Арендовала гроб и устроила праздник: женщина организовала репетицию собственных похорон
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли могилы неандертальцев
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет
В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет
Видео
Все видео
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Где едят лягушек величиной с младенца
Где едят лягушек величиной с младенца
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Интервью
1/5
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 549
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1656
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 810
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 909
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 198
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 15:52

Партия президента Франции сняла кандидатку за рекламу в хиджабе

  Комментировать
Партия президента Франции сняла кандидатку за рекламу в хиджабе
Открытка, через которую кандидатку сняли с местных выборов. Лозунг на ней - "Мы разные, но объединены ради тебя!" / "Вперед, республика!"

Партия президента Франции Эммануэля Макрона запретила мусульманке Саре Земмахи баллотироваться кандидатом в депутаты от партии на местных выборах, потому что она снялась в мусульманском хиджабе для рекламного буклета.

В партии "Вперед, республика!" заявили, что линия политической силы заключается в том, что в светской Франции не должно быть места для открытого отображения религиозных символов в избирательной кампании. Об этом пишет The Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда лидеры ЕС обсудят политику в отношении РФ

"Эта женщина не будет кандидатом от "Вперед, республика!" - заявил генсек партии Станислас Герини.

Французское законодательство не запрещает носить хиджаб или иные религиозные символы на изображениях, которые появляются на рекламных листовках. Однако факт изъятия кандидата показывает, как место ислама во французском обществе стало деликатным вопросом в преддверии президентских выборов в следующем году. Главный вызов для переизбрания Макрона на пост президента будет от крайне правых.

Макрон, который гордился культурным и этническим разнообразием состава своей партии после победы на выборах в 2017-м, предупредил теперь о растущей угрозе исламского сепаратизма для основных светских ценностей Франции и единства республики. Критики обвиняют главу государства, что таким образом борется за голоса крайне правых, усиливая риторику правых.

Проблемы вокруг плаката начались, когда второй номер в крайней правой партий "Национальной фронт" Джордан Барделло, написал в Twitter реакцию на плакат: "Так вы боретесь с исламским сепаратизмом?"

Генсекретарь "Вперед, республика!" Герин ответил на это прямо в Twitter, потребовав отозвать открытку, или чтобы Земмахи потеряла поддержку партии.

"Вперед, республика!" - социал-либеральная политическая сила. Несмотря на то, что Макрона был членом Социалистической партии с 2006-го по 2009 годы, "Вперед, республику!" он считает прогрессистской силой, которая является ни левой, ни правой. В то же время в 2018-м половина французов считали партию правоцентристской и 21% - центристской.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Партия президента Франции сняла кандидатку за рекламу в хиджабе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

КГБ СССР пыталось убить Папу Иоанна Павла II

Самое читаемое
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 10692
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 8496
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 7156
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 7092
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 6147
Мир
Решили загадку пещеры, в которой погибало все живое
Решили загадку пещеры, в которой погибало все живое
2-летний малыш подстрелил отца и мать
2-летний малыш подстрелил отца и мать Просмотров: 135
Арендовала гроб и устроила праздник: женщина организовала репетицию собственных похорон
Арендовала гроб и устроила праздник: женщина организовала репетицию собственных похорон
3
 Просмотров: 189
Норвегия отказалась от вакцины AstraZeneca - чому
Норвегия отказалась от вакцины AstraZeneca - чому Просмотров: 153
29 мужчин насиловали девушку 7 лет - шокирующие подробности
29 мужчин насиловали девушку 7 лет - шокирующие подробности Просмотров: 1170
Больше всего комментируют
8
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
2
В ОП прокомментировали обыски у Медведчука
1
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
1
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
Голосов: 294
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть