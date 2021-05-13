Партия президента Франции сняла кандидатку за рекламу в хиджабе

Открытка, через которую кандидатку сняли с местных выборов. Лозунг на ней - "Мы разные, но объединены ради тебя!" / "Вперед, республика!"

Партия президента Франции Эммануэля Макрона запретила мусульманке Саре Земмахи баллотироваться кандидатом в депутаты от партии на местных выборах, потому что она снялась в мусульманском хиджабе для рекламного буклета.

В партии "Вперед, республика!" заявили, что линия политической силы заключается в том, что в светской Франции не должно быть места для открытого отображения религиозных символов в избирательной кампании. Об этом пишет The Independent.

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"Эта женщина не будет кандидатом от "Вперед, республика!" - заявил генсек партии Станислас Герини.

Французское законодательство не запрещает носить хиджаб или иные религиозные символы на изображениях, которые появляются на рекламных листовках. Однако факт изъятия кандидата показывает, как место ислама во французском обществе стало деликатным вопросом в преддверии президентских выборов в следующем году. Главный вызов для переизбрания Макрона на пост президента будет от крайне правых.

Макрон, который гордился культурным и этническим разнообразием состава своей партии после победы на выборах в 2017-м, предупредил теперь о растущей угрозе исламского сепаратизма для основных светских ценностей Франции и единства республики. Критики обвиняют главу государства, что таким образом борется за голоса крайне правых, усиливая риторику правых.

Проблемы вокруг плаката начались, когда второй номер в крайней правой партий "Национальной фронт" Джордан Барделло, написал в Twitter реакцию на плакат: "Так вы боретесь с исламским сепаратизмом?"

Генсекретарь "Вперед, республика!" Герин ответил на это прямо в Twitter, потребовав отозвать открытку, или чтобы Земмахи потеряла поддержку партии.

"Вперед, республика!" - социал-либеральная политическая сила. Несмотря на то, что Макрона был членом Социалистической партии с 2006-го по 2009 годы, "Вперед, республику!" он считает прогрессистской силой, которая является ни левой, ни правой. В то же время в 2018-м половина французов считали партию правоцентристской и 21% - центристской.