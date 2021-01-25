Партия - не главное: советник Трампа рассказал о планах

Миллер добавил, что, "кроме этого, больше ничего не планируется". Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп пока не планирует создавать новую политическую партию.

Он "ясно дал понять, что его цель не партия, а желание вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей Конгресса в 2022 году", пишет CNN со ссылкой на советника предвыборного штаба Трампа Джейсона Миллера.

Миллер добавил, что, "кроме этого, больше ничего не планируется".

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20 января СМИ сообщали, что Трамп планирует с соратниками создать новую политическую партию. Но создание партии затратное по времени и ресурсам. 3-е партии в США не получают должной поддержки и никогда не выигрывали на национальных выборах.