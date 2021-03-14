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воскресенье, 14 марта 2021 23:50

Партия Меркель теряет поддержку среди избирателей

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Партия Меркель теряет поддержку среди избирателей
В сентябре этого года должны состояться выборы в немецкий Бундестаг. Фото: flickr

В Германии партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) проиграла выборы в местные парламенты (ландтаги) в двух федеральных землях - Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. ХДС занимает вторые места.

По данным экзит-пола телеканалов ARD и ZDF, в Баден-Вюртемберге победу одерживает партия "Зеленые" во главе с премьер-министром земли Винфридом Кречманном. Партия получила поддержку 31-31,5% избирателей, что является лучшим результатом "Зеленых" на выборах в ландтаг в истории. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Второе место с 23% занимает Христианско-демократический союз, который находился в правительственной коалиции с "Зелеными". Этот результат стал худшим в истории на выборах в ландтаг этой федеральной земли.

В Рейнланд-Пфальце побеждает СДПГ во главе с премьером земли Малу Драер. Партия, которая руководит в земле уже 30 лет, набирает 33,5-34,5% голосов, немного меньше, чем на прошлых выборах в 2016 году. За ХДС проголосовали 25,5-26%, а за "Зеленых" - 8,5-9,5%. Результат консерваторов в этой земле тоже - худший в истории.

В сентябре этого года должны состояться выборы в немецкий Бундестаг.

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