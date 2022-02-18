Парламент Германии отклонил предложение предоставить Украине оружие

В парламенте Германии отклонили инициативу ХДС/ХСС о предоставлении Украине оружия. Фото: pixabay.com

На заседании парламента Германии 17 февраля во время слушания по вопросу отношения Запада к политике России отклонили инициативу о немедленном предоставлении Украине оборонного вооружения.

Инициативу под названием "Противодействие политике России единством Запада" выдвинула главная оппозиционная сила страны ХДС/ХСС, возглавляемая Фридрихом Мерцем, пишет "Европейская правда".

В предложенном документе содержался призыв к германскому правительству немедленно изменить свой курс для возможности поставки в Украину товаров военного назначения и оружия для самообороны.

"Правильно, что правительство Германии воздержалось от поставок оружия Украине на фоне переговоров в Нормандском формате. Однако эта позиция устарела в связи с массовым наращиванием российских войск на границе с Украиной, что противоречит букве и духу Минских соглашений и резко ухудшает ситуацию в сфере безопасности" , – говорится в документе.

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Оппозиционеры отметили, что из-за своей идеологии новое федеральное правительство всего за несколько недель "разбило много фарфора" в Альянсе и призывают коалиционное правительство не ставить под угрозу "огромный рост доверия к Германии за 16 лет пребывания Ангелы Меркель на международной арене".

Блок ХДС/ХСС в свою очередь призвал правительство положить конец "опасному курсу колебания в политике по отношению к России". Оппозиционеры требуют от правительства "четко и недвусмысленно" назвать Россию причиной напряженной угрожающей ситуации и принять необходимые меры.

26 января министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных шлемов. По ее словам, это будет "четким сигналом", что Берлин на украинской стороне. Пользователи в соцсетях высмеяли такую ​​инициативу. Мол, на фоне новостей о новом вторжении России и оказании вооруженной помощи Украине США и Британией, она кажется смешной.