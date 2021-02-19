Парень закрутил роман с матерью девушки, пока та рожала от него ребенка

Фото: dailymail

В Британии в графстве Глостершир 29-летний парень и 44-летняя мать его девушки 24-летней Джесс закрутили роман и сбежали. В это время экс-избранница мужчины рожала от него ребенка.

Подробностями поделилось издание Daily Mail.

Джесс со своим парнем Райаном на период карантина поселилась у родителей. Она уже имела маленькую дочь и забеременела 2-й раз. Девушка рассчитывала, что ее мать поможет с детьми.

Позже Джесс заметила, как ее парень и мать флиртуют друг с другом. Они часто сидели ночью на кухне, выпивали и смеялись. По словам девушки, когда-то она увидела, как Райан ущипнул ее мать за ягодицы.

Только роженица вернулась домой с роддома с новорожденным сыном, обнаружила, что ее любимый и мать переехали в другой город.

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Райан написал Джесс сообщение, в котором признался в любви к ее матери Джорджине.

"Меня не волнует, что все думают, я влюблен в Джорджину, и мне все равно, кто об этом знает. Мнение других людей меня абсолютно не беспокоит. Я знаю, что произошло", - говорилось в сообщении Райана.

По словам Джесс, ее отец 56-летний Эрик был опустошен, когда узнал новость.

"Обычно ожидают, что бабушка полюбит новорожденного, а не его отца. Как я теперь буду всем объяснять, что у отца детей и их бабушки роман?" - прокомментировала Джесс.

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