Парень выжил благодаря заражению коронавирусом

Подросток выжил благодаря инфекции коронавируса. Фото: 2gkb.by

Житель штата Коннектикут, США, 17-летний Майкл Уилсон выжил благодаря заражению коронавирусом.

У парня ухудшилось самочувствие из-за боли в груди во время Covid-19, сообщили News Channel 21.

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Из-за этого ему назначили анализ крови. У парня обнаружили аневризму размером 8 см, которая должна была вот-вот разорваться. Уилсону нужна была срочная операция.

Сначала врачи думали, что у подростка изжога из-за коронавируса. Мать мальчика считает, что именно коронавирус помог спасти сыну жизнь.

Вакцины от коронавирусной болезни производства компаний Novavax и Johnson&Johnson продемонстрировали низкую эффективность против штамма Covid-19, который недавно зарегистрировали в Южной Африке.