Парень устроил стрельбу в школе

В польском городе Бжесць-Куявский в понедельник, 27 мая, произошла стрельба в школе.
Как отмечается, в здание учебного заведения вошел бывший ученик, он подорвал две петарды и начал стрелять. Об этом сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры в Вроцлавку Войчех Фабисяк.
Стрелок попал в сотрудницу образовательного учреждения. Также от взрыва петарды пострадала 11-летняя школьница. Обе пострадавшие были отправлены в больницу. Стрелка задержала полиция, им оказался 18-летний парень. Он признался, что хотел убить большое количество людей.
"Задержанный был допрошен. Ему предъявлено обвинение в попытке массового убийства", - рассказал Фабисяк.
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Парень признался в совершении преступления.
"Мы не обсуждаем мотивы действий этого человека, потому что мы их не знаем. Это будет установлено в ходе следствия", - добавил пресс-секретарь.
В селе Ильинка Марьинского района Донецкой области во время застолья произошла стрельба. Конфликт возник между хозяином дома и гостем.
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