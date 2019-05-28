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вторник, 28 мая 2019 18:29

Парень устроил стрельбу в школе

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Парень устроил стрельбу в школе
18-летний парень устроил стрельбу в школе. Фото: Ipress

В польском городе Бжесць-Куявский в понедельник, 27 мая, произошла стрельба в школе.

Как отмечается, в здание учебного заведения вошел бывший ученик, он подорвал две петарды и начал стрелять. Об этом сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры в Вроцлавку Войчех Фабисяк.

Стрелок попал в сотрудницу образовательного учреждения. Также от взрыва петарды пострадала 11-летняя школьница. Обе пострадавшие были отправлены в больницу. Стрелка задержала полиция, им оказался 18-летний парень. Он признался, что хотел убить большое количество людей.

"Задержанный был допрошен. Ему предъявлено обвинение в попытке массового убийства", - рассказал Фабисяк.

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Парень признался в совершении преступления.

"Мы не обсуждаем мотивы действий этого человека, потому что мы их не знаем. Это будет установлено в ходе следствия", - добавил пресс-секретарь.

В селе Ильинка Марьинского района Донецкой области во время застолья произошла стрельба. Конфликт возник между хозяином дома и гостем.

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