Парень, которого задержали на протестах в Беларуси умер

Матери задержанного не сообщали о местонахождении парня. Фото: Reuters

25-летний парень, которого силовики доставили в больницу Гомеля 10 августа, в день протестов против Александра Лукашенко, умер.

Участия в протестах парень не брал. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на комментарий матери погибшего.

Его задержали силовики в воскресенье, когда он ехал на свидание к девушке. Белоруса извлекли из транспорта и посадили в автозак.

Как отмечается, он успел написать матери смс о собственном задержания.

Стоит отметить, что родственникам задержанного не предоставляли информацию о его местонахождении. Сообщили только о смерти.

У погибшего были проблемы с сердцем.

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"Когда парень находился в закрытом автомобиле на очередь в СИЗО, ему стало плохо. Он кричал, просил о помощи ... И конвой подумал, что он неадекватен и завез в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблемы не с психикой ... Ему вызвали бригаду медиков и перевезли в ближайшую больницу. Но его спасли, потому что, как мне сказали, его привезли в состоянии клинической смерти ", - рассказала женщина.

Правозащитники сообщили о двух смертях и 6500 задержанных за три дня протестов в Беларуси.

Полиция отпустила 5 задержанных участников вчерашних протестов под белорусским посольством в Киеве. 10 августа вечером там собрались около сотни белорусов и украинцев.