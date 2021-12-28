Парализованный впервые написал сообщения с помощью мысли

Парализованный Филип О'Киф 23 декабря. Он стал первым человеком, сумевшим написать сообщения с помощью мысли / Getty Images

Парализованный мужчина стал первым, кто написал сообщения в Twitter, используя только мысль.

Филип О'Киф, пациент с заболеванием двигательных нейронов, с помощью имплантата микрочипа, который улавливает сигналы мозга, написал сообщения. Об этом пишет Mirror.

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Это был "первый твит прямой мысли". О'Киф написал Hello World. То есть "Привет Мир".

Компания, занимающаяся созданием аппаратов для мозга и компьютеров, Synchron объявила 23 декабря об этом.

Филип стал одним из пациентов, которым имплантировали мозговой компьютерный чип Stentrode от Synchron. Он анализирует сигналы мозга и помогает выполнять команды.

"Когда я впервые услышал об технологии, я знал, какую независимость она может вернуть мне. Система удивительна. Это как научиться ездить на велосипеде - требует практики. Но когда катаетесь, это становится естественным. Теперь думаю о том, где на компьютере хочу щелкнуть, и могу писать в электронной почте, в банк, делать покупки, отправлять сообщения через Twitter", - сказал О'Киф.

О'Кифу имплантировали чип в апреле 2020 года. С тех пор он использует технологию для восстановления связи с семьей и коллегами по бизнесу, продолжая обмен электронной почтой и активно участвуя в консультационных и бизнес-проектах.

Ученые назвали еще один нетипичный симптом, характерный для нового штамма Omicron – сонный паралич. Это когда человек не может двигаться или говорить, когда просыпается или засыпает.