Пара выиграла в лотерею и кормит бездомных

Пара, которая занимается благотворительностью / Birmingham Mail

Пара из английского города Ковентри выиграла в лотерею $1,37 млн. За эти деньги они помогли накормить сотни бездомных и уязвимых людей во время изоляции.

60-летний Билл и Кэт Малларки решили поддержать нуждающихся. Они и опытные повара разработали блюдо для гуманитарного агентства на основе карибской кухни. Об этом пишет британская Mirror.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве появился еще один бокс, который обменивает мусор на еду

Пара закупила ингредиенты для блюд, напитков и закусок, которые раздавала нуждающимся. Билл и Кэт пришли к идее после того, как увидели, как добровольцы раздают пищу застрявшим дальнобойщикам, которые оказались в ловушке на британской границе в период Рождества из-за наступления брекзита и новых правил торговли между Великобританией и ЕС.

Пара выиграла джекпот Euromillions в 2017-м. Счастливый случай заставил их задуматься, что следует внести лепту для менее удачливых людей.

"Я был вдохновлен волонтерами, которые кормили дальнобойщиков, и захотел помочь позаботиться о бездомных в Ковентри. Поскольку Кэт происходит с карибского острова Сент-Люсия, мы выбрали карибские блюда и напитки. Наняли повара-волонтера. Также передали много шоколадных плиток в качестве угощения", - говорит Билл.

Перед этим пара приготовила рождественский ужин из 3 карибских блюд для 100 пенсионеров в 2019 году.