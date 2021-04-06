Пара случайно испортила картину за $416 тыс.

Картина JonOne 2016 "Без названия" после инцидента / REUTERS

Произведение искусства стоимостью $416 тыс. повредила супружеская пара, которая неправильно поняла выставку в галерее.

Мужчина и женщина, которым около 20 лет, посетили выставку уличного искусства в торговом центре Lotte World Mall в Сеуле. Они воспользовались кистями и горшками с краской, оставленными рядом с большой работой, созданной жителем Нью-Йорка Джоном Эндрю Перелло, по прозвищу JonOne. Об этом пишет Daily Star.

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Предположив, что горшки и кисти - приглашение добавлять что-то от себя к картине, пара добавила несколько штрихов темно-зеленой краски внутрь картины. Художественные материалы были частью экспозиции, представляя инструменты, которые JonOne использовал для своего произведения.

"Краски и кисти, которые использовал художник, составляют полный набор с полотном. Художественные материалы - часть выставки, чтобы помочь осветить историю творчества художника", - пояснил куратор выставки Кан Ук.

Работники галереи заметили небольшие изменения в воскресенье, 4 апреля, и проверили систему видеонаблюдения, чтобы установить виновных.

"Мы немедленно позвонили в полицию и поговорили со страховой компанией по поврежденного произведения искусства. Но как ответственное агентство сделаем все, чтобы минимизировать ущерб для пары, которая нечаянно испортила работу", - говорит Кан.

После того как полиция Сеула нашла и допросила пару, владельцы галереи отказались выдвигать обвинения, и пару уволили. По словам агента, Перелло не планирует реагировать на инцидент.

По словам корейского эксперта Ха Дже Гина, такие вещи, видимо, будут происходить все чаще, в силу особенностей современного искусства. Согласно местным новостям, произведение JonOne, созданное в 2016 году, привлекло сейчас гораздо больше внимания в Южной Корее, чем это было задолго до инцидента.

Он будет экспонироваться на выставке Street Noise в торговом центре Lotte World до 13 июня, но сотрудники галереи поставили перед картиной заграждения с дополнительными знаками: "Не трогать!"