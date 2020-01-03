Пара, обручившаяся в KFC, сыграла большую свадьбу

Фото: Studio MoMa

Пара, обручившаяся в заведении сети ресторанов быстрого питания KFC в Южной Африке, провела пышную церемонию бракосочетания.

Фотографии того, как 37-летний Гектор Мканси признается 28-летней Нонланли Солдаат, облетели весь мир и собрали почти 5 млн просмотров на странице компании KFC South Africa в Twitter.

Mzansi please help us find this beautiful couple, re batla ho ba blesser 😊 DM us any leads, there might be a Finger Lickin' Good surprise in it for you too. Batho ba Vaal re thuseng! We love love 😍❤️ #KFCProposal pic.twitter.com/6bj89dtj4j — KFC South Africa (@KFCSA) 7 ноября 2019 г.

Мужчина хотел сделать предложение Солдаат в месте, которое она любит. Хотя, бюджет пары на свадьбу был очень ограничен. После огласки PUMA, Huawei, McDonald's, Uber и Audi выразили желание поддержать пару.

PUMA подарила ваучер на сумму 10 тыс. рандов (около $680 долл. – Gazeta.ua), компания Huawei – два смартфона, чтобы "сохранить трогательные моменты".

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Standard Bank предложил паре погасить займы на сумму более $20 тыс.

Компания Audi заявила, что подарит паре транспорт. McDonald's полностью оплатил поездку в Кейптаун на концерт певца Тони Брэкстона.

В Uber South Africa обещали возить молодоженов во время их медового месяца. А ювелирная компания подарила обручальные кольца с бриллиантами.

Также пару ждут за подарками в магазине аксессуаров, в мебельном салоне, в продуктовом супермаркете, в SPA-салоне.

"Мы все еще не можем поверить. Бесконечно благодарны всем и каждому в отдельности за то, что поделились частичкой нашей любовной истории", – говорит Гектор.

Свадебную церемонию пара сыграла во второй раз. Они познакомились в 2010 году на похоронах. Но мужчина признается, что мечтал сделать достойное предложение для любимой женщины.

История получила такую ​​огласку, из-за комментария журналистки под ником butterfly_Anele в Twitter. Она высмеяла предложение в таком заведении. Это вызвало гнев среди других пользователей. Впоследствии она удалила сообщение и сделала аккаунт частным.