Пара, обручившаяся в KFC, сыграла большую свадьбу

Пара, обручившаяся в заведении сети ресторанов быстрого питания KFC в Южной Африке, провела пышную церемонию бракосочетания.

Фотографии того, как 37-летний Гектор Мканси признается 28-летней Нонланли Солдаат, облетели весь мир и собрали почти 5 млн просмотров на странице компании KFC South Africa в Twitter.

Mzansi please help us find this beautiful couple, re batla ho ba blesser 😊 DM us any leads, there might be a Finger Lickin' Good surprise in it for you too. Batho ba Vaal re thuseng! We love love 😍❤️ #KFCProposal pic.twitter.com/6bj89dtj4j