Папа Римский впервые назначил женщину на высокую должность в Ватикане

До Петріні посаду обіймав архієпископ Джузеппе Бертелло. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на высокую должность в Ватикане.

4 ноября сестра-францисканка 52-летняя Рафаэлла Петрини стала генеральным секретарем губернаторства Ватикана, пишет Vatican News.

"Губернаторство, занимающее дворец в центре Ватикана, контролирует более 2 тыс. человек. Орган отвечает за надзор за администрацией Ватикана, музеи, почтовое отделение, монетный двор, полицию и службу здравоохранения города-государства", - говорится в сообщении.

До Петрини должность занимал архиепископ Джузеппе Бертелло, который недавно стал президентом Ватикана.

Папа Римский заявил, что хочет, чтобы женщины играли более важную роль в римско-католической церкви. Назначение стало очередной частью гендерной политики, которую он начал много лет назад.

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