Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер

Глава УГКЦ призывает продолжить дело Митрополита Шептицкого и довершить сооружение мемориала. Фото: Фонд Музея Голодомора

Глава Украинской греко-католической церкви, член Наблюдательного совета международного благотворительного фонда Музея Голодомора Блаженнейший Святослав приглашает на благотворительный вечер "Что погибло - Воскреснет".

Мероприятие состоится 20 ноября во Львовской национальной опере. Зарегистрироваться на событие можно по ссылке.

"Наконец наш народ, наше общество, наше государство поднялись к величественному и святому делу - сооружению мемориала жертвам Голодомора. Украинское общество и община особенно ответственны за построение глубокой экспозиции, которая бы свидетельствовала Украине и миру правду о геноциде нашего народа. Мой великий предшественник, праведный Митрополит Андрей Шептицкий во время этого Голодомора обратился к мировой общественности вместе с Галицким духовенством знаменательным величественным посланием: "Украина в предсмертных судорогах". И начал собирать необходимые средства - продукты, для того чтобы спасать умирающих", - отметил Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ призывает продолжить дело Митрополита Шептицкого для того, чтобы можно было довершить сооружение мемориала и формирование экспозиции.

"Мы призваны своими взносами, своими пожертвованиями приобщиться к этому святому делу. Я убежден, что даже вдовья лепта, составленная на это святое дело, приведет к тому, что наше имя будет записано на небесах. Своими пожертвованиями присоединитесь к сооружению этого важного мемориала, чтобы спасти память тех, у кого голод унес жизни", - добавил он.

Присоединиться к кампании создания основной экспозиции Музея Голодомора и стать участником благотворительного вечера можно, сделав пожертвование:

UA283226690000026003300440683

ОКПО 42325316

МФО 322669

Получатель:

Благотворительная организация "Международный благотворительный фонд Музея Голодомора"

Все взносы являются частью кампании "Дорога к правде", а следовательно, благотворители не только получают приглашения, но и статус: "Приятели", "Друзья", "Партнеры", "Сотворцы" Музея Голодомора – и, согласно вкладу, будут уважены в просторах благодарности м узея.

Благотворительные взносы по пакету "Приятели":

Взнос от 27 тыс. грн (1 приглашение)/40 тыс. грн (2 приглашения);

Взнос от 135 тыс. грн;

Взнос от 375 тыс. грн;

Благотворительные взносы по пакету "Друзья":

Взнос от 675 тыс. грн;

Благотворительные взносы по пакету "Партнеры":

Взнос от 6 млн 750 тыс. грн;

Благотворительные взносы по пакету "Сотворцы":

Взнос от 27 млн грн.

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Национальный музей Голодомора-геноцида - национальный музей на Печерске в Киеве. Посвящен преступлению Голодомора-геноцида в Украине. Открыт в августе 2009 года. Первая очередь музея построена в 2008-2010 годах. В 2010-м строительство было приостановлено из-за политической позицию тогдашней власти. После Революции достоинства возобновлено строительство полноценного современного музейного комплекса. Мемориальный комплекс посещают официальные делегации иностранных государств, потому что Национальный музей Голодомора геноцида включен в Государственный Протокол и церемониал Украины Экспозицию можно будет увидеть в 2023 году. Ее планируют открыть к 90-й годовщине Голодомора.