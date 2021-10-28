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четверг, 28 октября 2021 16:45

Папа римский в третий раз вакцинировался

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Папа римский в третий раз вакцинировался
Франциск был в приоритетной категории. Фото: Reuters

Папа римский Франциск в четверг получил бустерную дозу вакцины.

Ватикан недавно начал вакцинацию третьей дозой, сообщает ANSA.

Франциск должен был быть одним из первых, кто получил укол.

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Он по возрасту относится к приоритетной категории.

В Украине проведут клинические испытания двух новых вакцин от Covid-19 Состоится многоэтапное, модифицированное двойное слепое исследование двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин (моновалентной и бивалентной) от коронавируса.

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