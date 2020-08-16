Папа Римский призывает к отказу от насилия в Беларуси

Папа Римский следит за сложившейся ситуацией в Беларуси после выборов. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск призвал к диалогу и справедливости в Беларуси.

Данное обращение он сделал после завершения воскресной молитвы. Об этом сообщает Vatican News.

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"Я внимательно слежу за ситуацией в этой стране после выборов, и призываю к диалогу, отказа от насилия и уважения справедливости и законности. Доверяю всех белорусов защиты Пресвятой Богородицы, Царицы мира", - отметил Папа Франциск.

В Беларуси сегодня проходит марш "За свободу", самый масштабный в истории страны. Из разных частей столицы люди колоннами сходятся к Стеле в Парке Победы. Участники акции комментируют, что такой многолюдной демонстрации еще не видели. Люди продолжают сходиться.