Папа Римский призвал списать долги бедным странам

Франциск обратился к странам мира. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск призвал простить долги беднейшим странам.

Сказал, что южные страны пострадали от разграбления природных ресурсов и теперь самое время вернуть им "экологический долг", передает liga.net.

"Историческая эксплуатация юга привела к возникновению экологического долга за разграбление ресурсов и чрезмерного пользования общим экологическим пространством для хранения отходов - пришло время восстановительного правосудия", - подчеркнул Франциск.

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Франциск обратился к миру с предложением восстановить равноправные общественные отношения и списать долги.

"Я повторяю свой призыв к списанию долга с самых уязвимых стран в знак признания последствий медицинского, социального и экономического кризиса, с которыми они столкнулись из-за Covid-19", - заявил Папа.

Папа Римский Франциск призывает к диалогу и справедливости в Беларуси. Это обращение он сделал после завершения воскресной молитвы.