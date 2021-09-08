Папа Римский прислал в тюрьмы 15 тыс. порций мороженого: зачем

Папа Римский Франциск отправил в две тюрьмы мороженое. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск в две итальянские тюрьмы прислал 15 тыс. порций мороженого. Таким образом он хотел помочь заключенным пережить самое жаркое за последние 45 лет лето.

Об этом сообщило издание Reuters.

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Также Понтифик возил группу бездомных на море, говорится в отчете благотворительного офиса Ватикана.

Мороженое получили в старой тюрьме Регины Коэльо на реке Тибр и современной тюрьме Ребиббиа на окраине Рима.

Нынешнее лето стало одним из самых жарких за всю историю наблюдений в Италии. На Сицилии в августе зафиксировали +49°С - это самая высокая температура, которую когда-либо регистрировали в Европе.

Испанский епископ 52-летний Хавьер Новелл отрекся от сана ради романтических отношений с автором эротично-сатанинских романов 38-летней Сильвией Кабайол. Даже Папа Римский Франциск обеспокоен ситуацией.