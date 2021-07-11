Папа Римский появился на публике после операции

На площади под больницей собрались верующие. Фото: Reuters

В воскресенье, 11 июля, 84-летний Папа Римский Франциск впервые появился на публике после перенесенной неделю назад операции на кишечнике. Об этом сообщает Reuters.

Понтифик прочитал еженедельную молитву с балкона больницы в Риме, где он находится на послеоперационной реабилитации. Эта молитва стала первой, которую Франциск не прочитал из окна, выходящего на площадь Святого Петра.

В целом понтифик чувствовал себя хорошо. Он прочитал подготовленный текст и добавлял свои импровизированные реплики. Молитва продолжалась 10 минут. Во время выступления понтифик заявил, что общее медицинское обслуживание должно быть доступным для всех и бесплатным.

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На площади под больницей собрались верующие. Они выкрикивали "Да здравствует Папа!" и размахивали национальными флагами. За молитвой наблюдали также врачи и пациенты.

В начале июля Франциску сделали плановую операцию в римской клинике на кишечнике.