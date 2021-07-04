Папе Римскому Франциску сделают плановую операцию. Фото: flickr.com/catholicism

Папа Римский Франциск попал в больницу.

Ему сделают плановую операцию в римской клинике на кишечнике. Об этом сообщает пресс-служба Святого Престола.

"Сегодня днем ​​Папа Римский Франциск отправился клинику имени А.Джемелли, где ему будет проведена плановая операция по поводу симптоматического стеноза толстой кишки", - говорится в сообщении.

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Операцию понтифику проведет профессор Серджио аьфьери.

Папа Римский Франциск согласился криминализировать сексуальное насилие, изменив некоторые законы Римско-католической церкви. Это глубокие изменения в уголовном кодексе за почти 40 лет.