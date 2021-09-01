Папа Римский перепутал цитаты Меркель и Путина

Папа Римский Франциск перепутал цитаты канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Фото: reuters

Папа Римский Франциск перепутал цитаты канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщило издание DPA.

Папа Римский высказался о будущем Афганистана. Его спросили о ситуации в Кабуле во время радиоинтервью в Испании.

Франциск перед цитированием похвалил Меркель как одну из "самых выдающихся личностей в международной политике".

"Нужно прекратить безответственную политику с навязыванием собственных ценностей другим и попытки построить демократию в других странах по чужим лекалам без учета исторических, национальных, религиозных особенностей. И полностью игнорируя традиции другого народа", - процитировал Папа, перепутав заявления Меркель и Путина.

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Приведенные слова принадлежат президенту РФ. Он их сказал во время визита Меркель в Москву 20 августа.

Ватикан не прокомментировал перепутанные цитаты. Это было первое интервью Франциска после операции по удалению части кишечника.

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, прибыла в Москву, где у нее состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Для Меркель это последний визит в Москву в качестве главы правительства, поскольку уже осенью она покинет пост. Приехала в годовщину отравления российского оппозиционера Навального, которого отравили 20 августа 2020 года.