Папа Римский не будет проводить новогоднюю службу - назвали причину

Папа не будет проводить мессу из-за проблем со здоровьем. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск будет проводить новогоднюю мессу 31 декабря и 1 января.

У него проблемы со здоровьем, сообщили в пресс-центре Ватикана.

Понтифик проведет молитву "Ангел Господень" 1 января. Ее будут транслировать из библиотеки Апостольского дворца.

"Из-за болезненной невралгии седалищного нерва сегодня вечером и завтра утром богослужения при кафедральном престоле базилики Святого Петра не будут проходить под председательством Святейшего отца", - заявили в Ватикане.

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Вечернюю и благодарственную молитву вечером 31 декабря проведет кардинал Джованни Баттиста Ре. Мессу 1 января возглавит кардинал Пьетро Паролин.

Папа Франциск в рождественском послании призвал страны делиться вакцинами против Covid-19. Папа передал традиционное послание "Городу и миру" с трибуны внутри Ватикана, а не с центрального балкона базилики святого Петра.