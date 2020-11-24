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вторник, 24 ноября 2020 17:11

Папа Римский назвал антимасочникив эгоистами

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Папа Римский назвал антимасочникив эгоистами
Папа Франциск считает, что политики выступают против локдауну через защиту экономики "ради собственной выгоды" .Фото: instagram.com/franciscus/

Папа Франциск считает эгоистичными и самовлюбленными людей, которые не хотят соблюдать карантина и носить маски. Те, кто протестует из-за ограничений, думают только о себе.

Об этом пишет The Guardian.

"Некоторые люди протестовали, отказываясь сохранять дистанцию. Они выступали против ограничений на поездки. Такие меры правительства должны вводить для блага своих людей. Но они увидели в этом своего рода политический нападение на автономию или личную свободу", - пишет издание.

Папа выступил против тех, кто утверждает, что "принуждение к ношению маски - это неоправданное навязывание государством".

"За некоторыми исключениями, правительства прилагают огромные усилия, чтобы на 1-е место поставить благополучие своего народа. Они решительно действуют чтобы защитить здоровье и жизнь людей", - говорится в статье.

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Понтифик отметил, что некоторые государства поставили экономику выше здравоохранения. По его мнению, такие правительства пренебрегли жизнью людей.

Папа Франциск сравнил коронавирус с метафорой. Он считает, что все люди переживают собственные "ковиды", в смысле вынужденной остановки в своей жизни, которая обнаруживает что нужно изменить: наше отсутствие внутренней свободы, идолов, которым мы служили, идеологии, по которым мы пытались жить, отношения, которыми мы пренебрегали .

Бразильская модель Наталья Гариботто получила "лайк" от официальной страницы Папы Римского Франциска в Instagram.

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