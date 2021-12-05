Папа Римский извинился перед православными

Понтифик вспомнил о корнях, объединяющих католиков и православных. Фото: DW

Папа Римский Франциск во время своего визита в Грецию извинился перед Богом и православными за ошибки, совершенные католиками.

По словам понтифика, эти действия не имели ничего общего с учением Иисуса, а были следствием стремления к обогащению, передает Vatican News.

Папа Римский вспомнил о корнях, объединяющих католиков и православных, и о возникших позже разногласиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа Римский собирается посетить Украину: начались приготовления

"История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую необходимость снова извиняться перед Богом и братьями за ошибки, совершенные многими католиками", – сказал Понтифик.

Он также призывал помогать друг другу, поклоняться Богу и служить ближнему.

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане. 4 ноября сестра-францисканка 52-летняя Рафаэлла Петрини стала генеральным секретарем губернаторства Ватикана.