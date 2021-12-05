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воскресенье, 05 декабря 2021 18:03

Папа Римский извинился перед православными

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Папа Римский извинился перед православными
Понтифик вспомнил о корнях, объединяющих католиков и православных. Фото: DW

Папа Римский Франциск во время своего визита в Грецию извинился перед Богом и православными за ошибки, совершенные католиками.

По словам понтифика, эти действия не имели ничего общего с учением Иисуса, а были следствием стремления к обогащению, передает Vatican News.

Папа Римский вспомнил о корнях, объединяющих католиков и православных, и о возникших позже разногласиях.

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"История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую необходимость снова извиняться перед Богом и братьями за ошибки, совершенные многими католиками", – сказал Понтифик.

Он также призывал помогать друг другу, поклоняться Богу и служить ближнему.

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане. 4 ноября сестра-францисканка 52-летняя Рафаэлла Петрини стала генеральным секретарем губернаторства Ватикана.

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Дата
05
декабря

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