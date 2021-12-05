Папа Римский извинился перед православными

Папа Римский Франциск во время своего визита в Грецию извинился перед Богом и православными за ошибки, совершенные католиками.
По словам понтифика, эти действия не имели ничего общего с учением Иисуса, а были следствием стремления к обогащению, передает Vatican News.
Папа Римский вспомнил о корнях, объединяющих католиков и православных, и о возникших позже разногласиях.
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"История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую необходимость снова извиняться перед Богом и братьями за ошибки, совершенные многими католиками", – сказал Понтифик.
Он также призывал помогать друг другу, поклоняться Богу и служить ближнему.
Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане. 4 ноября сестра-францисканка 52-летняя Рафаэлла Петрини стала генеральным секретарем губернаторства Ватикана.
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