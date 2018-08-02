Папа Римский и Трамп не разделили взгляды на смертную казнь

Римско-Католическая церковь официально изменила свое учение и объявила смертную казнь недопустимой.

Конгрегация доктрины веры - орган, ответственный за обнародование и защиту католической доктрины, - приняла соответствующее решение 26 июля 2018 года, пишет The Guardian.

Ватикан сказал, что изменил свой универсальный катехизис (книга основных положений вероучения - ред. Gazeta), чтобы отобразить полную оппозицию Папы Римского Франциска к смертной казни.

Автор: theguardian.com Раньше церковь рассматривала смертную казнь, как "надлежащий ответ на тяжесть некоторых преступлений и приемлемое, хотя и крайнее средство обеспечения общего блага"

Согласно новой записи в катехизисе, "смертная казнь недопустима, поскольку является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности".

"Достоинство человека не теряется даже после совершения им особо тяжких преступлений", - считает Франциск. По его мнению, более эффективные системы содержания под стражей могли бы обеспечить защиту граждан, не лишая "виновных возможности искупления".

Этот шаг ставит Франциска в противоречие с Дональдом Трампом. В начале этого года президент США выступал за смертную казнь для наркоторговцев, террористов и извращенцев.

Также новое положение в учении Римско-Католической церкви может столкнуться с жесткой оппозицией со стороны католиков США. Смертная казнь законна в 38 штатах и многие американские католики поддерживают ее.

Автор: theguardian.com Дональд Трамп с семьей на аудиенции у Папы Римского

Сейчас в США более 2,7 тыс. преступников приговорены к смертной казни. По данным Amnesty, в 2016 году 1032 человека были казнены в 23 странах. Мировые лидеры по количеству казненных - Китай, Америка, Афганистан, Ирак, Иран.

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Папа Римский Франциск сделал тюремное служение центральной частью своего папства. Во многих зарубежных поездках Франциск посещает заключенных, выражает слова солидарности и поддержки.

Папа Римский Франциск осудил аборты, сравнив их с евгеникой, которая практиковалась в нацистской Германии. В прошлом веке весь мир был потрясен тем, что делали нацисты, чтобы очистить расу. Сегодня мы делаем то же самое, но в белых перчатках, - заявил Франциск на Семейном форуме в Италии.