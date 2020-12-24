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пятница, 25 декабря 2020 07:30

Папа короновал Карла Великого титулом императора

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Папа короновал Карла Великого титулом императора
Коронация Карла Великого. Работа Рафаэля 1517-го / Wikipedia

25 декабря 800 года, 1200 лет назад, папа Лев III короновал короля франков Карла Великого императором. Он стал вторым, после византийского императора, кто принял этот титул.

После смерти отца и брата 27-летний Карл стал правителем государства франков - германского союза племен, населявшего правобережье Рейна, со столицей в Аахене.

От природы воинственный и амбициозный, Карл большую часть жизни посвятил войнам, чтобы покорить соседние земли и еще при жизни был назван Великим. С 46 лет правления 44 года провел в походах, лично возглавив 27 из 53 из них. Карл также придавал большое значение хорошим отношениям со Святым престолом.

В 799-м знатные римляне устроили против папы Льва III заговор, схватили его во время процессии и, угрожая ослеплением, потребовали отречения. От смерти спас франкский герцог. С его помощью папа выбрался из Рима, и поехал в Саксонию, где его с почетом принял Карл. Он выслушал папу и под охраной довез в Рим.

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В ноябре 800-го Карл сам прибыл в Рим, чтобы расследовать выдвинутые против папы обвинение в прелюбодеянии и клятвопреступлении. Заслушав обе стороны, после чего 23 декабря Лев ІІІ публично поклялся на Евангелии в чистоте помыслов. Этого оказалось достаточно, чтобы с папы сняли подозрения.

Через 2 дня, 25 декабря 800-го, Карл и Лев III вместе пришли на Рождественскую мессу в базилике святого Петра. Когда Карл стал на коленях у алтаря, папа увенчал его императорской короной, после чего под аплодисменты совершил ритуал омовения ног императора.

Императорский титул Карла должен был символизировать непрерывность линии императоров от римского Октавиана Августа до византийского Константина VI Слепого, свергнутого в 797-м. Карл ставил под сомнение легитимность правления в Константинополе матери узурпаторкы Ирины Афинской, которая как женщина не могла возглавить армию и соответственно быть императрицей. Для Святого престола император был выгоден, потому что папа имел меньший авторитет, чем поддерживаемый мощной Византией Константинопольский патриарх, и защита, предоставленный Льву ІІІ франками, повысил его статус.

Коронация Карла оскорбила Константинополь, который считал себя защитником Рима. Византия не признала императорство Карла и начала войну против франков, из-за чего потеряла Венецию и Далмацию. Титул Карла признал 812-го византийский император Михаил I Рангабе, тщетно надеялся поддержки франков в войне против Болгарии.

В 843-м внуки Карла разделили империю франков на 3 части, которые стали прообразами нынешних Франции, Италии и Германии.

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Дата
25
декабря

Папа короновал Карла Великого титулом императора

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