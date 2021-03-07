Папа Франциск прибыл в бывшую столицу ИГИЛ

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Папа Римский Франциск прибыл в иракский города Мосул.

Этот город был центром организации ИГИЛ в стране в 2014-2017 годах, сообщает Reuters.

Папа пришел на разрушенную площадь, которая была центром старого города. Там были древние церкви и мечети, которые разрушили во время боев 2017 года.

"Как жестоко, что эта страна, колыбель цивилизации, потерпела столь варварский удар, когда древние культовые сооружения были разрушены, а многие тысячи людей - мусульмане, христиане, езиды и другие были насильственно перемещены или убиты", - сказал Франциск.

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Он прочитал молитву. Сказал в ней, что неправильно ненавидеть, убивать или вести войну во имя Бога.

Папа Римский Франциск встретился с духовным лидером шиитов - великим аятоллой Али аль-Систани. Встреча прошла во время 1-го в истории католической церкви визита Папы в Ирак. 84-летний Франциск и 90-летний Али аль-Систани встретились в священном для мусульман-шиитов городе - Эн-Наджаф. Это место паломничества к гробнице халифа и первого имама шиитов Али - двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда.