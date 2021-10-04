Pandora Papers: в Чехии проведут расследование

Pandora Papers опубликовала данные на 300 граждан Чехии. Фото: Pexels

В Чехии началось расследование против премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью обратил внимание на утечку данных Pandora Papers. Обнаружили, что премьер приобрел через оффшорную компанию замок во Франции, сообщает полиция Чехии.

"Национальный штаб по борьбе с организованной преступностью примет меры не только по премьер-министру Чешской республики, но и в отношении всех граждан Чехии, фигурирующих в этом "деле". Однако сейчас мы не будем предоставлять более подробную информацию", - заявили в полиции.

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В Pandora Papers есть данные на 300 граждан Чехии.

Pandora Papers - глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах самых богатых людей мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайныех соглашениях 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. Над документами проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира - члены The International Consortium of Investigative Journalists. От Украины над этим проектом работало и работает "Слідство.Інфо". Показ расследования о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньги олигарха Игоря Коломойского "Оффшор 95" чуть не сорвался 3 октября после звонка с угрозами, который поступил в КГГА. Звонивший заявил, что он из СБУ.