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пятница, 15 января 2021 14:31

Пандемия стоила миру $10,3 трлн

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Пандемия стоила миру $10,3 трлн
Карта мира с надписью "Все запланировано. Без паники" в магазине Flight Center в Лондоне. Все магазины центра закрыты из-за карантина / Getty Images

По приблизительным подсчетам пандемия коронавируса обошлась мировой экономике в $10,3 трлн в прошлом году.

Экономические потери от пандемии COVID-19 не поддаются точному подсчету. Отчет о глобальных экономических перспективах опубликован Всемирным банком. В нем подсчитано, что мировая экономика сократилась в 2020 году на 4,3%. Эти потери можно сравнить только с Великой депрессией и двумя мировыми войнами. Об этом пишет The Economist.

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Однако цифра измеряет падение мировой экономики с места, где она была до пандемии, а не из того, где могла бы быть, если бы не коронавирус. Чтобы рассчитать эту цифру, нужна оценка того, как мог бы измениться мировой ВВП без Сovid-19.

Одним из показателей является прошлогодний прогноз Всемирного банка до новостей о вирусе. Тогда ожидалось, что мировой ВВП вырастет на 2,5% в 2020-м - до $86 трлн. По сравнению с этой цифрой, падение мирового ВВП в 2020 году составил 6,6%. Это эквивалентно $5,6 трлн.

По прогнозам банка, в 2021-м мировая экономика должна расти быстрыми темпами. Этому способствует внедрение вакцин. Но даже если прогноз верен, то уровень производства в 2021 году останется на 5,3% ниже, чем прогнозы до пандемии. Спад составит почти $4,7 трлн.

Итого получается, что Сovid-19 обошелся человечеству в примерно $10,3 трлн в виде выпущенных продукции - товаров и услуг.

В пересчете этих денег достаточно для покупки 10 крупнейших компаний мира, включая Amazon, Apple и Saudi Aramco. Только США и Китай имеют годовой ВВП более $10 трлн.

Более $2 трлн потеряла Еврозона. США - $1,7 трлн. Среди развивающихся стран, Индия понесла самые большие потери - $950 млрд. Китай - $680 млрд.

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Дата
15
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