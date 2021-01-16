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воскресенье, 17 января 2021 00:53

Пандемия коронавируса: Индия начала массовую вакцинацию

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Пандемия коронавируса: Индия начала массовую вакцинацию
В первый день в каждом из 3006 правительственных центров страны будут вакцинированы 100 человек. Фото из открытых источников

Индия начала массовую вакцинацию от COVID-19. Планируется вакцинировать 300 млн человек в течение 6-8 месяцев.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди начал "самую большую в мире" кампанию по вакцинации, начали с медицинских работников и работников основных отраслей. Правительство проводит вакцинацию Covaxin индийского производства. Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что в первый день в каждом из 3006 правительственных центров страны будут вакцинированы 100 человек. Каждое прививки продлится около 30 минут.
Первыми вакцинируют около 30 млн медработников, а также работников санитарно-гигиенических служб. За ними вакцину получат люди старше 50 лет и люди из групп риска.

Вакцинацию от коронавируса МОЗ Украины надеется начать в середине февраля. На старте собираются вакцинировать 367 тыс. Человек. За последние сутки в Украине обнаружили 7729 новых случаев Covid-19. Тестирование делали 48700 раз.

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